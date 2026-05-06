Si caminaste en el Correlingua, búscate en las fotos

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Más de dos mil participantes en esta nueva edición del Correlingua
Bajo el lema ‘Con el gallego en el corazón, hacemos revolución’, los estudiantes pidieron a los pies de la Torre de Hércules un mayor uso de la lengua
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