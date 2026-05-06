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Las fotos de la concentracion por "un ensino público de calidade"

La comunidad educativa se reunió en Cuatro Caminos para marchar en dirección al Obelisco para reclamar “unha escola pública, digna, segura e de calidade”

Aitana Álvarez
06/05/2026 21:25
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez
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