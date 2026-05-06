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Las fotos de la concentracion por "un ensino público de calidade"
La comunidad educativa se reunió en Cuatro Caminos para marchar en dirección al Obelisco para reclamar “unha escola pública, digna, segura e de calidade”
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
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Varios viajeros entran a Alvedro, en la primera jornada de cierre en Lavacolla
Varios viajeros entran a Alvedro, en la primera jornada de cierre en LavacollaFalta de taxis en hora punta en Alvedro
Quintana
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez
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Manifestación de la comunidad educativa en A Coruña
Aitana Álvarez