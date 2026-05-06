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La fiesta del acordeón en la plaza de Lugo, en imágenes
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Celebración del Día Mundial del Acordeón en la plaza de Lugo
Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Celebración del Día Mundial del Acordeón en la plaza de Lugo
Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Celebración del Día Mundial del Acordeón en la plaza de Lugo
Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga
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Nueve músicos interpretaron piezas populares en una jornada con gran afluencia y llena de entusiasmo
Patricia G. Fraga