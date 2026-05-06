Galerías
El pleno de mayores de Betanzos, en fotos
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El pleno de mayores de Betanzos celebrado este miércoles
Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
Ayuntamiento de Betanzos
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El pleno de mayores de Betanzos celebrado este miércoles
Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
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Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
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Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
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