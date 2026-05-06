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El pleno de mayores de Betanzos, en fotos

Redacción
06/05/2026 18:07
Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
1.
El pleno de mayores de Betanzos celebrado este miércoles
Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
Ayuntamiento de Betanzos
Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables
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