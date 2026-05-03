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Las fotos de Maotik en el concierto inmersivos de (In)Visual

Una novedosa experiencia inmersiva que tenía preparada la Ciudad de las TIC, con el objetivo de poner A Coruña en el mapa de la cultura digital.

Germán Barreiros
03/05/2026 00:13
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
German Barreiros
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik, ayer, en la Ciudad de las TIC
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Concierto de Maotik, ayer, en la Ciudad de las TIC
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