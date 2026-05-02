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La parroquia de Los Rosales planta un olivo por su aniversario

Carlota Blanco
02/05/2026 16:02
Los Rosales planta un olivo por su aniversario
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Las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y ocasionalmente Cortegada han sido escenario esta semana de un fenómeno visual impactante por la llegada de miles de pequeños cangrejos patudos que fueron arrastrados por la marea hasta la orilla. Aunque no es infrecuente verlos, la magnitud de este "afloramiento masivo" ha sorprendido en esta ocasión tanto a vecinos como a visitantes. Los responsables del Parque Nacional de las Illas Atlánticas han dado a conocer este sábado el hecho a través de sus redes sociales y explican que el crustáceo, conocido científicamente como 'Polybius henslowii', recibe numerosos nombres en gallego, tales como "patexo, pateiro, patelo o patulate". El nombre científico Polybius henslowii rinde homenaje al botánico John Stevens Henslow, quien fue mentor de Charles Darwin. EFE/Parque Nacional Illas Atlánticas -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Miles de cangrejos patudos son arrastrados por la marea hasta la orilla de las playas de las Islas Atlánticas
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