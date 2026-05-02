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Así fue en imágenes la intervención de la Policía Nacional contra radicales del Leganés en A Coruña

Redacción
02/05/2026 12:07
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
AP
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
AP
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Furgón de la Policía Nacional que escoltó a los hinchas del Leganés hasta María Pita
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Incidentes con radicales del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad y los escoltaron a lugares como la plaza de María Pita para comer
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
AP
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local interceptaron a más de una veintena de radicales en las calles de la ciudad
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