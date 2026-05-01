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Las mejores fotos de la Feria del Primero de Mayo y el Canto dos Maios de Betanzos
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Feria del Primero de Mayo y Canto dos Maios en Betanzos
Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
Germán Barreiros
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Feria del Primero de Mayo y Canto dos Maios en Betanzos
Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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Betanzos celebró su tradicional feria del 1 de mayo, mientras que los más pequeños fueron los protagonistas del Canto dos Maios
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