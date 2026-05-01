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Las manifestaciones del 1 de mayo en A Coruña, en imágenes

Javier Alborés y Aitana Álvarez
01/05/2026 15:18
Las marchas recorrieron el centro de la ciudad para reclamar derechos laborales en el Día del Trabajo
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Las manifestaciones del 1 de mayo en A Coruña
Las marchas recorrieron el centro de la ciudad para reclamar derechos laborales en el Día del Trabajo
Javier Alborés
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