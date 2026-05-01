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El Caffeto sorprende a los asistentes a su inauguración, búscate en nuestras imágenes
La nueva apuesta de César López, el Caffeto, abrió sus puertas por primera vez en la calle Posse. El nuevo local, que espera convertirse en uno de los espacios preferidos de vecinos y viandantes, inauguró a lo grande su nueva etapa. “Como mínimo vinieron 200 personas”, expuso el dueño, abrumado por el “ambientazo” del primer día.
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El Caffeto inaugura nuevo local
Dani Patino
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