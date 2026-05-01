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El Caffeto sorprende a los asistentes a su inauguración, búscate en nuestras imágenes

La nueva apuesta de César López, el Caffeto, abrió sus puertas por primera vez en la calle Posse. El nuevo local, que espera convertirse en uno de los espacios preferidos de vecinos y viandantes, inauguró a lo grande su nueva etapa. “Como mínimo vinieron 200 personas”, expuso el dueño, abrumado por el “ambientazo” del primer día.

Dani Patiño
01/05/2026 23:15
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El Caffeto inaugura nuevo local
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