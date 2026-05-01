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El álbum de la celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez de Cambre

Germán Barreiros
01/05/2026 14:35
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
1.
Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
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Germán Barreiros
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
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Germán Barreiros
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
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Germán Barreiros
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
Alumnos, exalumnos y familias se reunieron en Cambre para celebrar el 50 cumpleaños del centro educativo
Germán Barreiros
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Celebración del 50 aniversario del Wenceslao Fernández Flórez
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