Galerías
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Opera
El menú musical transitó entre A Coruña y Alemania, con un programa que incluía ‘Galicia-Marcha triunfal’ de Marcial del Adalid y el ‘Concierto para piano número 3’ y la ‘Sinfonía número 5’ de Beethoven.
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Concierto de la OSG
Javier Alborés
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Concierto de la OSG
Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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