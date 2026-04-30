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Las imágenes del concierto de Rodrigo Cuevas en el Coliseum

Patricia G. Fraga
30/04/2026 23:19
El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"
1.
Rodrigo Cuevas presenta en el Coliseum su 'Manual de belleza'
El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"
Patricia G. Fraga
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El asturiano envolvió al público coruñés con su escenografía "inmensa y preciosa"
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