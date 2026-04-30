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Así se verá el eclipse total de sol en A Coruña
Este jueves se vivió el llamado día espejo, en el que el sol tuvo un movimiento casi idéntico al que tendrá el 12 de agosto
1.
Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana