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Así se verá el eclipse total de sol en A Coruña

Este jueves se vivió el llamado día espejo, en el que el sol tuvo un movimiento casi idéntico al que tendrá el 12 de agosto

Quintana
Quintana
30/04/2026 21:07
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
1.
Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
1.
Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Quintana
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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Día espejo del eclipse total de sol de agosto desde la Torre de Hércules
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
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