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Galerías

Las imágenes de las obras en el parque de Santa Margarita

La actuación en Santa Margarita, “una de las más ambiciosas”, incluye la mejora de 80.000 metros cuadrados en el que pequeños y mayores se darán cita en el “parque de la infancia”.

Quintana
Quintana
29/04/2026 22:18
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Actuación en el parque de Santa Margarita
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Actuación en el parque de Santa Margarita
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