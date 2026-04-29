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Las imágenes de las obras en el parque de Santa Margarita
La actuación en Santa Margarita, “una de las más ambiciosas”, incluye la mejora de 80.000 metros cuadrados en el que pequeños y mayores se darán cita en el “parque de la infancia”.
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Actuación en el parque de Santa Margarita
Quintana
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Actuación en el parque de Santa Margarita
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