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Las mejores imágenes del encuentro de Cesuga en MEGA

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el director de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, compartieron claves sobre las empresas

Carlota Blanco
28/04/2026 20:47
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
1.
Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
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Carlota Blanco
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Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
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