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Las mejores imágenes del encuentro de Cesuga en MEGA
El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el director de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, compartieron claves sobre las empresas
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Cesuga celebra el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”
Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco
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Reunió a Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.
Carlota Blanco