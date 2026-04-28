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Encuentro ‘Diálogo: impacto positivo en las organizaciones’ en Mega

El presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el director general de Sababell Gallego, Pablo Junceda, compartieron claves que, a su juicio, deberían aplicar las empresas

Carlota Blanco
28/04/2026 22:14
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Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
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Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
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Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’ 
Carlota Blanco
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Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’ 
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