Galerías
Encuentro ‘Diálogo: impacto positivo en las organizaciones’ en Mega
El presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el director general de Sababell Gallego, Pablo Junceda, compartieron claves que, a su juicio, deberían aplicar las empresas
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco
1.
Iniciativa ‘Diálogo impacto positivo en las organizacions’
Carlota Blanco