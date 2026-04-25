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Conoce el corazón del crucero polar 'Greg Mortimer'

El primer barco de pasajeros en el mundo con el diseño de proa en X, diseñado para entornos extremos

Patricia G. Fraga
25/04/2026 17:27
El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
1.
¿Cómo es el interior del crucero polar 'Greg Mortimer'? Míralo aquí
El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
Patricia G. Fraga
patricia crucero greg mortimer
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¿Cómo es el interior del crucero polar 'Greg Mortimer'? Míralo aquí
El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
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El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
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El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
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El ‘Greg Mortimer’, un crucero que normalmente navega por las aguas del Ártico y de la Antártida, atraca por primera vez en la ciudad
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