Galerías
Así es el 'Galeón Andalucía' que puedes visitar en el muelle de A Coruña
Durante este fin de semana en horario de de 10.00 a 20.00 horas
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abrilcÃa
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros