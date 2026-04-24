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Así es el 'Galeón Andalucía' que puedes visitar en el muelle de A Coruña

Durante este fin de semana en horario de de 10.00 a 20.00 horas

Germán Barreiros
24/04/2026 16:02
GermÃ¡n. GaleÃ³n AndalucÃ­a
1.
El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abrilcÃ­a
German Barreiros
GermÃ¡n. GaleÃ³n AndalucÃ­a
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
GermÃ¡n. GaleÃ³n AndalucÃ­a
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
German Barreiros
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El galeón podrá visitarse durante este sábado 25 y domingo 26 de abril
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El ‘Galeón Andalucía’, una réplica exacta de uno de los legendarios barcos españoles
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