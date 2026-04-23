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XII Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora, en fotos
A Coruña acoge esta semana el XII Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora (EIJE), una cita en el ámbito de la educación superior europea que reúne a cerca de 200 personas entre estudiantes, docentes y profesionales
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Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora
Carlota Blanco
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