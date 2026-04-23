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Las imágenes del primer día de Alvedro como sustituto del aeropuerto de Santiago

Quintana
Quintana
23/04/2026 10:57
Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
1.
Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
Quintana
Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
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Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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