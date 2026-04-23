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Las imágenes del primer día de Alvedro como sustituto del aeropuerto de Santiago
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Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
Quintana
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Primer día de Alvedro como aeropuerto sustituto de Lavacolla durante las obras en Santiago
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
Quintana
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
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