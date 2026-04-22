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Las fotos de la presentación del nuevo disco de Xoel López en la Fnac

Xoel López presentó  en la Fnac de A Coruña su nuevo trabajo 'Oniria Popular', tras un mini concierto el artista también tuvo tiempo para firmar discos y vinilos.

Quintana
Quintana
22/04/2026 21:11
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Presentación del nuevo disco de Xoel López
QUINTANA
Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
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Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
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Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
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Xoel López presenta su nuevo disco 'Oniria Popular' en Fnac
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