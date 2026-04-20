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Xuntanza de amigos de la infancia del barrio coruñés del Gurugú
Un grupo de amigos de la infancia de las calles Juan Castro Mosquera y Travesía del barrio del Gurugú se reunieron en el restaurante Casa Matilde para celebrar una xuntanza de confraternidad. Los asistentes a la comida disfrutaron de una jornada llena de buen humor y anécdotas, durante la que aprovecharon para recordar los mejores momentos y vivencias compartidas cuando eran pequeños y todos eran vecinos de esta zona.
1.
Carlos y Suso
German Barreiros
1.
Rafa, Juan Carlos y Quique
German Barreiros
1.
Francisco, José y Carlos
German Barreiros
1.
Piti, José y Arturo
German Barreiros
1.
Nandín, Nando y Alfredo
German Barreiros
1.
Eduardo, Pedro y Pepe
German Barreiros
1.
Ricoy, Ramón y Fernando
German Barreiros
1.
Epi, Cachito y Pachi
German Barreiros