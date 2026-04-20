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Las fotos de la celebración de los 45 años de Faragulla no Tempo

un encuentro cargado de emoción en el Centro Etnográfico do Río Mandeo, la cita reunió a las antiguas y actuales integrantes como Mercedes Peón.

Redacción
20/04/2026 21:24
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Emotivo encuentro en el Centro Etnográfico do Río Mandeo
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Emotivo encuentro en el Centro Etnográfico do Río Mandeo
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