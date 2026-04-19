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Las imágenes del XXVI Concurso de Música Tradicional de Xiradela

O auditorio do Centro Cívico Cultural de Arteixo acolleu o XXVI Concurso de Música Tradición de Xiradela no que tomaron parte preto de 40 grupos chegados de 20 agrupacións de diferentes lugares de Galicia. 

Artabra Comunica
19/04/2026 20:41
Todos os grupos A e B
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Todos os grupos A e B
Artabra
Gañadores Categorías C e D
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Gañadores Categorías C e D
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Gañadores Categorías A e B[1]
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Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Gañadores Categorías A e B
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FOTO 24 CONCURSO MÚSICA TRADICIONAL XIRADELA 2
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Artabra
FOTO 24 CONCURSO MÚSICA TRADICIONAL XIRADELA 1
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Concurso de Música Tradicional de Xiradela
 
Artabra
Todos os grupos C e D
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Concurso de Música Tradicional de Xiradela
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