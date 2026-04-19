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Las imágenes del XXVI Concurso de Música Tradicional de Xiradela
O auditorio do Centro Cívico Cultural de Arteixo acolleu o XXVI Concurso de Música Tradición de Xiradela no que tomaron parte preto de 40 grupos chegados de 20 agrupacións de diferentes lugares de Galicia.
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Todos os grupos A e B
Artabra
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Gañadores Categorías C e D
Artabra
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Gañadores Categorías A e B
Artabra
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Artabra
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Artabra
1.
Concurso de Música Tradicional de Xiradela
Todos os grupos C e D
Artabra