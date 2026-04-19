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La Misa Baturra para celebrar San Jorge, en fotos

La Casa de Aragón de A Coruña se volcó ayer con las celebraciones del día de Aragón, que se festeja el próximo 23 de abril. Lo hicieron ayer en la iglesia de Santiago, con la celebración de una Misa Baturra en honor a San Jorge, patrón del Reino de Aragón

Quintana
Quintana
19/04/2026 20:26
quintana. misa baturra en iglesia de santiago
1.
Misa Baturra en iglesia de Santiago  
 
Quintana
quintana. misa baturra en iglesia de santiago
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Misa Baturra en iglesia de Santiago  
 
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Misa Baturra en iglesia de Santiago 
 
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Misa Baturra en iglesia de Santiago 
 
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