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La Misa Baturra para celebrar San Jorge, en fotos
La Casa de Aragón de A Coruña se volcó ayer con las celebraciones del día de Aragón, que se festeja el próximo 23 de abril. Lo hicieron ayer en la iglesia de Santiago, con la celebración de una Misa Baturra en honor a San Jorge, patrón del Reino de Aragón
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Misa Baturra en iglesia de Santiago
Quintana
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Misa Baturra en iglesia de Santiago
Quintana
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Quintana
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Quintana
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Quintana