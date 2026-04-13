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Así funciona la nueva parada de los autobuses metropolitanos en el centro de A Coruña

Javier Alborés
13/04/2026 10:10
Este lunes los autobuses metropolitanos han cambiado la ubicación de su parada. De Entrejardines han pasado a tener su cabecera y final de línea al lado del teatro Colón
1.
La mudanza de los buses de A Coruña
Este lunes los autobuses metropolitanos han cambiado la ubicación de su parada. De Entrejardines han pasado a tener su cabecera y final de línea al lado del teatro Colón
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