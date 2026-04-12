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Una jornada de obras en el Puerto Exterior, en imágenes

Javier Alborés
12/04/2026 11:23
El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El tren al Puerto Exterior ya toma forma
El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
Javier Alborés
El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El tren al Puerto Exterior ya toma forma
El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El tren al Puerto Exterior ya toma forma
El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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El proyecto del acceso ferroviario del Puerto Exterior de Langosteira, una actuación clave que tardó años en ponerse en marcha, encara su recta final, con la previsión de que esté acabado el próximo verano. La plataforma con las vías por las que circularán los trenes ya es visible en la mayor parte del trazado.
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