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Las imágenes del éxito de la OSG en su gira por Inglaterra
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La OSG triunfa en su gira por tierras británicas
La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa
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La OSG triunfa en su gira por tierras británicas
La ciudad de Birmingham fue la segunda parada del tour de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los 2.600 asistentes al concierto despidieron en pie y con una gran ovación a los músicos de la formación coruñesa
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La OSG triunfa en su gira por tierras británicas
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