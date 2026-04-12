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La gala final de la novena edición de 'Quero Cantar', en imágenes
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
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Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
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Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música infantil y juvenil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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Gala 'Quero Cantar'
La novena edición del certamen de música juvenil e infantil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco
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La novena edición del certamen de música juvenil e infantil en gallego llenó el teatro Colón este domingo
Carlota Blanco