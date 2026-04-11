Las imágenes del aterrizaje del Artemis II

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Artemis II (2)

USA9768. SAN DIEGO (ESTADOS UNIDOS), 10/04/2026.- Fotografía cedida este viernes por la NASA, que muestra personal de la Marina de los EE. UU. en la cubierta de dique del buque USS John P. Murtha mientras preparan el equipo para la recuperación de la nave espacial Orion y la extracción de los tripulantes de Artemis II en el océano Pacífico, frente a la costa de California (EE.UU.). Los astronautas de la misión Artemis II perderán las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre, que concluirá con el amerizaje en aguas del océano Pacífico. EFE/ Joel Kowsky/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

EFE