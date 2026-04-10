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El maratón de dibujo de A Coruña, en imágenes
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El maratón de dibujo organizado por la Etsac y el COAG
Más de cien personas participaron en la actividad este viernes
Carlota Blanco
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El maratón de dibujo organizado por la Etsac y el COAG
Más de cien personas participaron en la actividad este viernes
Carlota Blanco
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El maratón de dibujo organizado por la Etsac y el COAG
Más de cien personas participaron en la actividad este viernes
Carlota Blanco
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Más de cien personas participaron en la actividad este viernes
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Más de cien personas participaron en la actividad este viernes
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