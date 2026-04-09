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El incendio de la nave de Trison, en imágenes

Patricia G. Fraga
09/04/2026 15:46
La Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de seis personas del hotel Venus
1.
La nave de Trison tras el incendio de la madrugada de este jueves
La Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de seis personas del hotel Venus
Patricia G. Fraga
La Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de seis personas del hotel Venus
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La nave de Trison tras el incendio de la madrugada de este jueves
La Guardia Civil llevó a cabo el desalojo de seis personas del hotel Venus
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