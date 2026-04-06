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Así fue la inauguración de el 'Viote', el nuevo buque de Maritime Global Services
La empresa coruñesa estrenó la nueva embarcación destinada a trabajos de obra civil
1.
El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga