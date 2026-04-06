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Así fue la inauguración de el 'Viote', el nuevo buque de Maritime Global Services

La empresa coruñesa estrenó la nueva embarcación destinada a trabajos de obra civil

Patricia G. Fraga
06/04/2026 17:34
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
1.
El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
Patricia G. Fraga
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El 'Viote', la nueva embarcación de MGS
El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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El buque de cuatro millones de euros ya surca los mares
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