Galerías
Exposición ‘Última sesión’, del artista Javier Campano
El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitó ayer la galería Vilaseco para conocer de primera mano su última exposición, ‘Última sesión’, del artista Javier Campano.
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco
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Anxo Lorenzo visita la exposición de Vilaseco
Carlota Blanco