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La Semana Santa de A Coruña, en imágenes
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La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
Carlota Blanco
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La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
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Carlota Blanco
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La procesión de la Virgen de los Dolores
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
Carlota Blanco
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