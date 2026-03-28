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La Semana Santa de A Coruña, en imágenes

Carlota Blanco
28/03/2026 00:22
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
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La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
Carlota Blanco
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
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La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
La salida de la procesión de la Virgen de los Dolores
Carlota Blanco
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La procesión de la Virgen de los Dolores
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
Carlota Blanco
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La procesión de la Virgen de los Dolores
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
Carlota Blanco
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La procesión de la Virgen de los Dolores
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La procesión de la Virgen de los Dolores
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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Carlota Blanco
La Dolorosa abrió la Semana Santa coruñesa
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La procesión de la Virgen de los Dolores
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