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Las imágenes de la concentración de taxistas en A Coruña

Los taxistas de A Coruña lo tienen claro a la hora de expresar los motivos que los han llevado a movilizarse este miércoles contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

Patricia G. Fraga
25/03/2026 21:11
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
Patricia G. Fraga
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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Los taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC
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