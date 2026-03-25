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La exposición de joyas 'Lalique', en imágenes
1.
Exposición de joyas 'Lalique', en la Fundación Barrié
Lalique fue pionero en el uso de materiales considerados hasta entonces secundarios, como el vidrio, el esmalte, el cuerno o las piedras semipreciosas
Javier Alborés
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Exposición de joyas 'Lalique', en la Fundación Barrié
Lalique fue pionero en el uso de materiales considerados hasta entonces secundarios, como el vidrio, el esmalte, el cuerno o las piedras semipreciosas
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