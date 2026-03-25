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Homenaje a los Socios de Oro y de Honor del Sporting Club Casino

El Sporting Club Casino celebró su fiesta anual de homenaje a sus Socios de Oro y de Honor, una distinción que en esta ocasión entregaron a ocho miembros: Beningno Cossio Coll, Ramón Figueroa Suárez, Luis González Palmeiro, Luis Mazorra Cupeiro, José Rodríguez Seijo, Jaime Rodríguez Seoane, Antonio Sanjuán Fernández y Andrés Soto Veiga. También se impuso el alfiler de oro a Maricarmen Calviño Iglesias, la primera mujer en alcanzar este reconocimiento.

Redacción
25/03/2026 21:32
1.
Nietos de Andrés Soto Veiga
1.
Loly y Andrés Soto Veiga
1.
Familiares de Andrés Soto Veiga
1.
Señor No, Pilar, Loly y Andrés
1.
Antonio Sanjuán, Luis Mazorra y familiares
1.
Beningno Cossio Coll y familiares
1.
Jaime Rodríguez Seoane y su esposa
1.
Luis González Palmeiro y sus familiares
1.
Chus, Victoria, Mary Carmen Calviño y Rosa María
1.
Jose Rodríguez Seijo y su familia
1.
Santos, Matías y Gerardo
1.
Maricarmen y Mary
1.
Elena, Carmen y Lola
1.
José Luis, José Carlos y Manuel
1.
Guillermo, Jose Manuel, Juan José y Carlos
1.
Ramón Figueroa, una amiga y Olga
1.
María, Jose Manuel y Fátima
1.
Ana y Juan

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