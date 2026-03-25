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Homenaje a los Socios de Oro y de Honor del Sporting Club Casino
El Sporting Club Casino celebró su fiesta anual de homenaje a sus Socios de Oro y de Honor, una distinción que en esta ocasión entregaron a ocho miembros: Beningno Cossio Coll, Ramón Figueroa Suárez, Luis González Palmeiro, Luis Mazorra Cupeiro, José Rodríguez Seijo, Jaime Rodríguez Seoane, Antonio Sanjuán Fernández y Andrés Soto Veiga. También se impuso el alfiler de oro a Maricarmen Calviño Iglesias, la primera mujer en alcanzar este reconocimiento.
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Nietos de Andrés Soto Veiga
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Loly y Andrés Soto Veiga
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Familiares de Andrés Soto Veiga
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Señor No, Pilar, Loly y Andrés
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Antonio Sanjuán, Luis Mazorra y familiares
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Beningno Cossio Coll y familiares
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Jaime Rodríguez Seoane y su esposa
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Luis González Palmeiro y sus familiares
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Chus, Victoria, Mary Carmen Calviño y Rosa María
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Jose Rodríguez Seijo y su familia
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Santos, Matías y Gerardo
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Maricarmen y Mary
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Elena, Carmen y Lola
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José Luis, José Carlos y Manuel
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Guillermo, Jose Manuel, Juan José y Carlos
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Ramón Figueroa, una amiga y Olga
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María, Jose Manuel y Fátima
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Ana y Juan