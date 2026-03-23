Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las fotos de la plantación de un nuevo 'bosque' en San Diego

Quintana
Quintana
23/03/2026 19:17
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
1.
Alumnos del CEIP Sal Lence plantan árboles en el parque de San Diego
La alcaldesa, Inés Rey, ayudó a llevar a cabo esta actividad
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Corte de carril en As Xubias por las obras

La Xunta inicia los trabajos previos a la demolición del viaducto sobre la AC-012 por los accesos al 'Novo Chuac'
Agencias
Participantes de la V Liga Maker Drone durante la formación recibida

Estudiantes de toda Galicia se preparan para construir drones con la meta de evitar accidentes laborales
Iván Aguiar
El ideal gallego

Podemos se abstendrá en el decreto de medidas fiscales y pide topar precios
Agencias
Giorgia Meloni, en el momento de depositar su voto

Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial con el 54% de votos en contra
Agencias