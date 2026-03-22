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Las imágenes de los Mestre Mateo 2026
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La pasarela de los Mestre Mateo
La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios
EFE
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La pasarela de los Mestre Mateo
Los premios del audiovisual gallego dejaron ver también la importancia de la moda
AGA
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La pasarela de los Mestre Mateo
Los premios del audiovisual gallego dejaron ver también la importancia de la moda
AGA
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Carmen Coperías