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Las imágenes de los Mestre Mateo 2026

Redacción
22/03/2026 10:23
La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios
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La pasarela de los Mestre Mateo
La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios
EFE
Los premios del audiovisual gallego dejaron ver también la importancia de la moda
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AGA
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Carmen Coperías

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