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Las imágenes del 900 aniversario del monasterio de San Salvador de Bergondo

Javier Alborés
21/03/2026 15:11
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio
1.
El monasterio de San Salvador de Bergondo cumple 900 años
Representantes institucionales, eclesiásticos y vecinos se reunieron en una jornada histórica para el municipio
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