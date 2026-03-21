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Elección de la Meiga Mayor de las Hogueras 2026
El Sporting Club Casino acogió el acto de elección de la 56 Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan y a la 32 Meiga Mayor Infantil
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Acto de elección de la 56 Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan
Patricia G. Fraga
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Acto de elección de la 56 Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga