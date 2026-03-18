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La visita de los alumnos del Wenceslao Fernández Flórez a la Fundación MOP

Patricia G. Fraga
18/03/2026 13:10
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
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