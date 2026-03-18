Galerías
La visita de los alumnos del Wenceslao Fernández Flórez a la Fundación MOP
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga
1.
Taller de la Fundación MOP para 'reconstruir' la obra de Annie Leibovitz
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Patricia G. Fraga