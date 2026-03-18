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Galerías

La exposición fotográfica 'Aru hi', en imágenes

Una exposición colectiva que reúne una selección de fotografías donde exploran la belleza de los instantes cotidianos durante sus viajes por Japón

Germán Barreiros
18/03/2026 21:45
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
1.
Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
German Barreiros
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
German Barreiros
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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German Barreiros
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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German Barreiros
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
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