Galerías
La exposición fotográfica 'Aru hi', en imágenes
Una exposición colectiva que reúne una selección de fotografías donde exploran la belleza de los instantes cotidianos durante sus viajes por Japón
1.
Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
German Barreiros
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Un viaje fotográfico por la cotidianidad japonesa
Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
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Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
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Inauguración de Aru hi - Un día cualquiera, de las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez Souto
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