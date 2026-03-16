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Las mejores imágenes de los Premios Oscar
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La alfombra roja de los Oscar
Heidi Klum
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Jessie Buckley
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Renate Reinsve
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Conan O'Brien
Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Felicity Jones
Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Li Jun Li
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Audrey Nuna
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Michael Heimler (R) y su pareja
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Rei Ami
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Nischelle Turner
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Nischelle Turner
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Josh Groban
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Maggie O'Farrell
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Wolfgang Puck
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
MICHIE
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Matt Friend
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Clara Khoury
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
AHN HYO-SEOP
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Autumn Durald Arkapaw
DPA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson y Sarah Murphy
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Ewan McGregor y Nicole Kidman
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
CASSANDRA KULUKUNDIS,
ZUMA vÃa Europa Press
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La alfombra roja de los Oscar
Oliver Laxe apoya el 'No a la guerra' de Bardem en los Oscar
MEDIAPUNCH / ADMEDIA / MEGA / TH
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La alfombra roja de los Oscar
Mike Hill (i), Cliona Furey (c) y Jordan Samuel posan con el Óscar a mejor maquillaje y peluqiería por 'Frankenstein' este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos).
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
El actor Jacob Elordi posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
La actriz Emma Stone posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos).
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Sara Murphy (i) Paul Thomas Anderson (d) posan con la estatuilla a mejor película por 'One Battle After Another' junto a Carmen Ruiz de Huidobro este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Mikey Madison presents the Oscar for Best Actress In A Leading Role during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Jessie Buckley posa con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Michael B Jordan (C)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Benicio Del Toro (L) y Michael B Jordan
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Michael B. Jordan posa con la estatuilla a mejor actor por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Joachim Trier (C)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Joachim Trier posa con la estatuilla a mejor película internacional por Noruega, 'Sentimental Value' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seo posan con la estatuilla a mejor canción por 'Golden' en 'K-Pop Demon Hunters' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Autumn Durald posa con la estatuilla a mejor fotografía por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson (L) and Teyana Taylor (2-L) receive the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" from Nicole Kidman and Ewan McGregor during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata y Alexandre Singh posan con la estatuilla a mejor corto por 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Al Nelson, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta y Gareth John posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson (C) and producer Sara Murphy (centre R) celebrate with the cast and crew onstage after winning the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Al Nelson, Gareth John, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Radovan Síbrt, Albeta Karásková, David Borenstein, Helle Faber y Pavel Talankin posan con la estatuilla a mejor largometraje documental por 'Mr. Nobody Against Putin' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Yu Han Lee, EJAE y Mark Sonnenblick
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Yu Han Lee, EJAE y Mark Sonnenblick
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Demi Moore
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Daniel Barrett, Eric Saindon, Richard Baneham y Joe Letteri posan con la estatuilla a mejores efectos especiales por 'Avatar: Free And Ash' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
David Borenstein (C), Pavel Talankin (2-R), Helle Faber (3-R) y Alzbeta Karaskova (L)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Tamara Deverell (i) y Shane Vieau posan con la estatuilla a mejor dirección de producción por 'Frankenstein' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Sigourney Weaver (L) y Pedro Pascal
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Ryan Coogler speaks on stage after winning the Oscar for Best Original Screenplay for "Sinners" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Cassandra Kulukundis posa con el Óscar a mejor casting por 'One Battle After Another' este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Chris Lavis (d) y Maciek Szczerbowski posan con el Óscar a mejor corto de animación por 'The Girl Who Cried Pearls' este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
El actor chileno Pedro Pascal posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
El actor y productor de cine estadounidense Leonardo DiCaprio posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Chris Appelhans posa con el Óscar a mejor película de animación por K-Pop Demon Hunters este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Shaboozey (C) y Miles Caton (R)
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La alfombra roja de los Oscar
Premios Oscar
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La alfombra roja de los Oscar
Premios Oscar
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Maggie Kang (i), Chris Appelhans y Michelle L. M. Wong posan con el Óscar a mejor película de animación por K-Pop Demon Hunters est
EFE
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La alfombra roja de los Oscar
Amy Madigan posa con el Óscar a mejor actriz de reparto en Weapons
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