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Las mejores imágenes de los Premios Oscar

Efe
16/03/2026 11:20
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Heidi Klum at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083353613, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
 Heidi Klum
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Jessie Buckley at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083353639, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Jessie Buckley
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Renate Reinsve at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083353494, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Renate Reinsve 
EFE
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Conan O'Brien at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI,Image: 1083347974, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mark Hammond / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Conan O'Brien 
Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Felicity Jones at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083346092, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Felicity Jones
 Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Li Jun Li at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083346351, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Li Jun Li 
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Audrey Nuna at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI,Image: 1083338569, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mark Hammond / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Audrey Nuna 
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Michael Heimler (R) and guest at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI,Image: 1083340960, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mark Hammond / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Michael Heimler (R) y su pareja
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Rei Ami at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI,Image: 1083338551, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Mark Hammond / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Rei Ami 
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Nischelle Turner at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083316436, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Nischelle Turner
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Nischelle Turner at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083313917, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Nischelle Turner 
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Josh Groban at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083315692, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Josh Groban 
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Maggie O'Farrell at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083315741, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Maggie O'Farrell 
ZUMA vÃ­a Europa Press
HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Wolfgang Puck at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083315797, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Wolfgang Puck
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March 15, 2026, Los Angeles, California, USA: BECA MICHIE during red carpet arrivals for the 98th Academy Awards, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), at the Dolby Theatre in Hollywood.,Image: 1083312753, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: MICHIE BECA, Credit line: Kevin Sullivan / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
MICHIE
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HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Matt Friend at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083313072, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Matt Friend
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HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Clara Khoury at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California.,Image: 1083313095, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: MediaPunch / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Clara Khoury
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Los Angeles, California, USA: AHN HYO-SEOP during red carpet arrivals for the 98th Academy Awards, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), at the Dolby Theatre in Hollywood.,Image: 1083303745, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: HYO-SEOP AHN, Credit line: Kevin Sullivan / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
AHN HYO-SEOP
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Priyanka Chopra Jonas and Javier Bardem present the Oscar for International Feature Film during the 98th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.,Image: 1083405468, License: Rights-managed, Restrictions: * Strictly Editorial Use Only *, Model Release: no, Credit line: Trae Patton / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem
ZUMA vÃ­a Europa Press
15 March 2026, US, Hollywood: Autumn Durald Arkapaw poses in the press room with the Oscar for Best Cinematography for 'Sinners' during the 98th Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood. Photo: Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpaBilly Bennight/ZUMA Press Wire/d / DPA15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Autumn Durald Arkapaw
DPA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Paul Thomas Anderson and Sarah Murphy accept the Oscar for Best Picture during the 98th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.,Image: 1083403847, License: Rights-managed, Restrictions: * Strictly Editorial Use Only *, Model Release: no, Credit line: Trae Patton / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson y Sarah Murphy
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Ewan McGregor and Nicole Kidman present the Oscar for Best Picture during the 98th Oscars= at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.,Image: 1083403861, License: Rights-managed, Restrictions: * Strictly Editorial Use Only *, Model Release: no, Credit line: Trae Patton / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
Ewan McGregor y Nicole Kidman
ZUMA vÃ­a Europa Press
March 15, 2026, Hollywood, California, USA: CASSANDRA KULUKUNDIS, of 'One Battle After Another', accepts the Oscar for Casting during the 98th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.,Image: 1083386278, License: Rights-managed, Restrictions: * Strictly Editorial Use Only *, Model Release: no, Pictured: Kulukundis Cassandra, Credit line: Trae Patton / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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La alfombra roja de los Oscar
CASSANDRA KULUKUNDIS,
ZUMA vÃ­a Europa Press
Oliver Laxe apoya el 'No a la guerra' de Bardem en los Oscar: "Bravo Javier, ha sido increÃ­ble"REMITIDA / HANDOUT por MEDIAPUNCH / ADMEDIA / MEGA / THE MEGA AGENCY / COFotografÃ­a remitida a medios de comunicaciÃ³n exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma15/03/2026
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La alfombra roja de los Oscar
Oliver Laxe apoya el 'No a la guerra' de Bardem en los Oscar
MEDIAPUNCH / ADMEDIA / MEGA / TH
AME4313. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Mike Hill (i), Cliona Furey (c) y Jordan Samuel posan con el Óscar a mejor maquillaje y peluqiería por 'Frankenstein' este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Mike Hill (i), Cliona Furey (c) y Jordan Samuel posan con el Óscar a mejor maquillaje y peluqiería por 'Frankenstein' este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos).
EFE
AME4216. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- El actor Jacob Elordi posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso
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La alfombra roja de los Oscar
El actor Jacob Elordi posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4216. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- La actriz Emma Stone posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso
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La alfombra roja de los Oscar
La actriz Emma Stone posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4216. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso
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La alfombra roja de los Oscar
El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos).
EFE
AME4391. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Sara Murphy (i) Paul Thomas Anderson (d) posan con la estatuilla a mejor película por 'One Battle After Another' junto a Carmen Ruiz de Huidobro este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Sara Murphy (i) Paul Thomas Anderson (d) posan con la estatuilla a mejor película por 'One Battle After Another' junto a Carmen Ruiz de Huidobro este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Mikey Madison presents the Oscar for Best Actress In A Leading Role during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Mikey Madison presents the Oscar for Best Actress In A Leading Role during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
AME4391. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Jessie Buckley posa con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Jessie Buckley posa con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Michael B Jordan (C) on stage after he wins the Oscar for Best Actor In A Leading Role for "Sinners" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. (Jordania) EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Michael B Jordan (C)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Benicio Del Toro (L) congratulates Michael B Jordan after he wins the Oscar for Best Actor In A Leading Role for "Sinners" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. (Jordania) EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Benicio Del Toro (L) y Michael B Jordan
EFE
AME4391. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Michael B. Jordan posa con la estatuilla a mejor actor por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Michael B. Jordan posa con la estatuilla a mejor actor por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Danish-Norwegian filmmaker Joachim Trier (C) speaks on stage with the cast and crew after receiving the Oscar for Best International Feature Film for "Sentimental Value" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Joachim Trier (C)
EFE
AME4391. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Joachim Trier posa con la estatuilla a mejor película internacional por Noruega, 'Sentimental Value' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Joachim Trier posa con la estatuilla a mejor película internacional por Noruega, 'Sentimental Value' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4378. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seo posan con la estatuilla a mejor canción por 'Golden' en 'K-Pop Demon Hunters' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seo posan con la estatuilla a mejor canción por 'Golden' en 'K-Pop Demon Hunters' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4378. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Autumn Durald posa con la estatuilla a mejor fotografía por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Autumn Durald posa con la estatuilla a mejor fotografía por 'Sinners' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Paul Thomas Anderson (L) and Teyana Taylor (2-L) receive the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" from Nicole Kidman and Ewan McGregor during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson (L) and Teyana Taylor (2-L) receive the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" from Nicole Kidman and Ewan McGregor during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
FOTODELDÍA AME4344. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata y Alexandre Singh posan con la estatuilla a mejor corto por 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata y Alexandre Singh posan con la estatuilla a mejor corto por 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4356. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Al Nelson, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta y Gareth John posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Al Nelson, Gary A. Rizzo, Gwendolyn Yates Whittle, Juan Peralta y Gareth John posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Paul Thomas Anderson (C) and producer Sara Murphy (centre R) celebrate with the cast and crew onstage after winning the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Paul Thomas Anderson (C) and producer Sara Murphy (centre R) celebrate with the cast and crew onstage after winning the Oscar for Best Picture for "One Battle After Another" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
EFE
AME4356. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Al Nelson, Gareth John, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Al Nelson, Gareth John, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta posan con la estatuilla a mejor sonido por 'F1' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
AME4356. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Radovan Síbrt, Albeta Karásková, David Borenstein, Helle Faber y Pavel Talankin posan con la estatuilla a mejor largometraje documental por 'Mr. Nobody Against Putin' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Radovan Síbrt, Albeta Karásková, David Borenstein, Helle Faber y Pavel Talankin posan con la estatuilla a mejor largometraje documental por 'Mr. Nobody Against Putin' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- (L-R) Yu Han Lee, EJAE, and Mark Sonnenblick react after winning the Oscar for Best Music (Original Song) for "Golden" from "KPop Demon Hunters" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Yu Han Lee, EJAE y Mark Sonnenblick
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- (L-R) Yu Han Lee, EJAE, and Mark Sonnenblick celebrates after winning the Oscar for Best Music (Original Song) for "Golden" from "KPop Demon Hunters" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Yu Han Lee, EJAE y Mark Sonnenblick
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Demi Moore presents the Oscar for Best Cinematography during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
Demi Moore
EFE
AME4356. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Desde la izquierda Daniel Barrett, Eric Saindon, Richard Baneham y Joe Letteri posan con la estatuilla a mejores efectos especiales por 'Avatar: Free And Ash' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Desde la izquierda Daniel Barrett, Eric Saindon, Richard Baneham y Joe Letteri posan con la estatuilla a mejores efectos especiales por 'Avatar: Free And Ash' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- David Borenstein (C), Pavel Talankin (2-R), Helle Faber (3-R) and Alzbeta Karaskova (L) on stage after winning the Oscar for Best Documentary Feature Film for 'Mr Nobody Against Putin' during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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La alfombra roja de los Oscar
David Borenstein (C), Pavel Talankin (2-R), Helle Faber (3-R) y Alzbeta Karaskova (L)
EFE
AME4329. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Tamara Deverell (i) y Shane Vieau posan con la estatuilla a mejor dirección de producción por 'Frankenstein' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
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La alfombra roja de los Oscar
Tamara Deverell (i) y Shane Vieau posan con la estatuilla a mejor dirección de producción por 'Frankenstein' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Sigourney Weaver (L) y Pedro Pascal
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La alfombra roja de los Oscar
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Sigourney Weaver (L) y Pedro Pascal
EFE
(L-R) Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo
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La alfombra roja de los Oscar
(L-R) Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo
EFE
LOS ANGELES (United States), 16/03/2026.- Paul Thomas Anderson speaks on stage after winning the Oscar for Best Adapted Screenplay for "One Battle After Another" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
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Paul Thomas Anderson
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Ryan Coogler speaks on stage after winning the Oscar for Best Original Screenplay for "Sinners" during the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026
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