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El Exporock, en imágenes
1.
El público disfruta de la jornada de conciertos de Exporock
El primer concierto fue el de Agoraphobia
Patricia G. Fraga
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El primer concierto fue el de Agoraphobia
Patricia G. Fraga
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El primer concierto fue el de Agoraphobia
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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