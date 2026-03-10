Mi cuenta

Comida de Carnaval de la peña Amigos compartiendo amigos

Los integrantes de la peña Amigos compartiendo amigos se reunieron en el restaurante La Marola del hotel Zenit para celebrar las fiestas del Entroido. Los asistentes degustaron una tradicional laconada y los postres típicos de esta época: orejas y filloas. Asimismo, para cerrar la fiesta de este año los invitados disfrutaron de la música de la cantante Cristina Cachaldora, que animó el baile de disfraces posterior

Redacción
10/03/2026 23:00
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Alberto, Encarna y Angelines
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Teresa, Loli, Merchi y Mari
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Teresa, Dolores y Antonio
 Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Rosalía y Teresa
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Rosa, María José y Mariluz
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Román, Celso y Silvia
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Ramón, Jose, Nieves y Suso
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Pepe, Esther, Mayca y José Luis
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Olga y Aurelia
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Marisol
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Marisol y Javier
 Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Marisa, Lucía, Lupino y Rosa
 Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Mariluz, Asun, Sisa, Victoria e Isabel
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
María, Paco, Frank y Chus
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
María, Ángeles y Pedro
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
María y José Luis
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Manoli, Carmen y Rosa
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Luisa, Elvira y Mario
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Lucha y Noly
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Lino, José Manuel y Emilio
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Jesús, Mari, Verónica, María José y Félix
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Jesús, Luis, Carmen y Herminia
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Jacobo, María Luisa, Conchi y Santiago
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Guillermo, Juan y Suso
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Juan, Nita y Sara
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Florita, Isabel, Nieves y Antonio
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Florentina, Antonia, Marisa y Mari
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Flor y Nenuca
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Fernando y Hermes
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Encarna, Conchi y Alberto
Peña Amigos compartiendo amigos
 
De pie Alfonso, Bruno,Alejandro, Oscar y Carlos. Delante Claudia, Gabriela, Cristina,Marcela y Gisela
1.
De pie Alfonso, Bruno,Alejandro, Oscar y Carlos. Delante Claudia, Gabriela, Cristina,Marcela y Gisela
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Conchita, Pilar, María Jesús, María y Rosa
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Carlos, Augusto, Maribel y Rosa
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Carmen, Blanca, Julia y Lucía
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Chus, Conchi y Cholo
Peña Amigos compartiendo amigos
 
Angelita y Raimundo
1.
Angelita y Raimundo
 Peña Amigos compartiendo amigos
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Araceli, Ángeles, Marisa y América
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Ángeles, Marisa y Esther
Peña Amigos compartiendo amigos
 
patricia galeria amigos compartiendo amigos
1.
Ana, Manolo, Carmen e Inés
Peña Amigos compartiendo amigos
 

