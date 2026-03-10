Galerías
Comida de Carnaval de la peña Amigos compartiendo amigos
Los integrantes de la peña Amigos compartiendo amigos se reunieron en el restaurante La Marola del hotel Zenit para celebrar las fiestas del Entroido. Los asistentes degustaron una tradicional laconada y los postres típicos de esta época: orejas y filloas. Asimismo, para cerrar la fiesta de este año los invitados disfrutaron de la música de la cantante Cristina Cachaldora, que animó el baile de disfraces posterior
1.
Alberto, Encarna y Angelines
1.
Teresa, Loli, Merchi y Mari
1.
Teresa, Dolores y Antonio
1.
Rosalía y Teresa
1.
Rosa, María José y Mariluz
1.
Román, Celso y Silvia
1.
Ramón, Jose, Nieves y Suso
1.
Pepe, Esther, Mayca y José Luis
1.
Olga y Aurelia
1.
Marisol
1.
Marisol y Javier
1.
Marisa, Lucía, Lupino y Rosa
1.
Mariluz, Asun, Sisa, Victoria e Isabel
1.
María, Paco, Frank y Chus
1.
María, Ángeles y Pedro
1.
María y José Luis
1.
Manoli, Carmen y Rosa
1.
Luisa, Elvira y Mario
1.
Lucha y Noly
1.
Lino, José Manuel y Emilio
1.
Jesús, Mari, Verónica, María José y Félix
1.
Jesús, Luis, Carmen y Herminia
1.
Jacobo, María Luisa, Conchi y Santiago
1.
Guillermo, Juan y Suso
1.
Juan, Nita y Sara
1.
Florita, Isabel, Nieves y Antonio
1.
Florentina, Antonia, Marisa y Mari
1.
Flor y Nenuca
1.
Fernando y Hermes
1.
Encarna, Conchi y Alberto
1.
De pie Alfonso, Bruno,Alejandro, Oscar y Carlos. Delante Claudia, Gabriela, Cristina,Marcela y Gisela
1.
Conchita, Pilar, María Jesús, María y Rosa
1.
Carlos, Augusto, Maribel y Rosa
1.
Carmen, Blanca, Julia y Lucía
1.
Chus, Conchi y Cholo
1.
Angelita y Raimundo
1.
Araceli, Ángeles, Marisa y América
1.
Ángeles, Marisa y Esther
1.
Ana, Manolo, Carmen e Inés
