Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes de la Academia da Espada en A Coruña

A Espada enseña en la ciudad las artes de la esgrima histórica, tras fundarse en 2015 y llevar su modelo a todo el mundo: ya hay grupos en Grecia, Italia o China que emulan su disciplina

Quintana
Quintana
09/03/2026 00:07
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada 
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada 
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada 
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada 
 
Quintana
quintana. entrenamiento de academia a espada en los Rosales. entrevista a Eduardo y Ton
1.
Academia da Espada  
 
Quintana

Te puede interesar

Viaducto sobre la rotonda de A Grela, en una imagen de 2010

Hace 25 años | La red de infraestructuras avanza con la apertura del viaducto de A Grela
Eugenio Cobas
Un cartel sobresale entre las miles de personas que acudieron a manifestarse este domingo en Madrid

El feminismo sale a la calle en España marcado por un llamamiento a la paz
EFE
Jessie Buckley posa en el photocall del estreno mundial de la película ‘The bride’ el 26 de febrero en Londres

Jessie Buckley dice que actuar le ayudó a superar un trastorno alimentario
EFE
La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

El PPdeG afea al Gobierno que “siga boicoteando” el traspaso de la AP-9
EP