Galerías

El desfile de los Bomberos por A Coruña, en imágenes

Germán Barreiros y Redacción
08/03/2026 12:02
Veinticinco vehículos desfilaron por la ciudad haciendo sonar sus sirenas
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Veinticinco vehículos desfilaron por la ciudad haciendo sonar sus sirenas
Germán Barreiros
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Germán Barreiros
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Germán Barreiros
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Germán Barreiros
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Germán Barreiros
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
Germán Barreiros
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por toda la ciudad que llegó a la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
AP
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
AP
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
AP
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
AP
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
1.
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón
AP

